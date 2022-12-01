由鴻海(2317)發起的「台灣數位健康大聯盟」（HiMEDt）今（1）日正式成立，並舉行首屆專案研討會。集團B事業群首度揭櫫「無疆雲」健康雲平台、手持式智慧眼底影像擷取儀（JYE01）、眼底影像全方位健康AI判讀系統等成果，目前已於土城長庚醫院進行臨床驗證。

對於成立台灣數位健康大聯盟，工研院副院長暨聯合發起人張培仁表示，為創建更開放的數位健康新生態系統，共同推動成立「台灣數位健康大聯盟」，盼透過跨域交流，支持產業積極布局數位健康市場。

鴻海B事業群總經理姜志雄以《論語》「德不孤，必有鄰」喻之，坦言過去一年四處奔走產、官、學研、醫、慈善以及宗教民俗團體等，得到各界積極響應，而今聯盟已順利成立，期待能夠善用眾人的智慧，結合台灣在醫療領域的優勢，為全球數位健康事業做出貢獻。

鴻海B事業群藉由此次研討會首度對外分享旗下數位健康專案成果，數位健康專案執行長劉秉昊推出「無疆雲」健康雲平台，藉由「智慧硬體產品＋健康雲平台＋生態聯盟」，並憑藉雲端數位整合家庭、企業、基層醫療機構等單位，提供一站式健康管理解決方案。

劉秉昊指出，「無疆雲」內建四大模組，透過保障安全效率的基礎層、支撐上層應用的演算法層、解決特定問題的模型層，並基於上述三層串起多個醫療實體，簡化資訊交互流程、降低成本，使其發揮協同優勢。

「無疆雲」可搭配旗下Healthcare Hub系列產品，適用包括醫院內外、偏鄉原鄉、長照機構、社區照護等場域。疫情期間，針對專責病房和野柳檢疫所染疫患者的照護、數據監測與採集成效良好，後續可應用於追蹤患者康復後的健康狀況，以及長新冠併發症的相關研究。

此外，鴻海B事業群也推出眼底影像技術解決方案。數位健康專案設計總監盛英瑋表示，透過聯手揚明光打造的「手持式智慧眼底影像擷取儀」，只要一張眼底圖，結合長庚醫院眼科部多年累積的AI輔助醫療演算法，即可進行全身健康檢查。

盛英瑋指出，「手持式智慧眼底影像擷取儀」包括白內障、青光眼等眼疾，像是糖尿病、心臟病、高血壓以及肝、腎功能等各項疾病皆在檢測範圍，預計明年第四季正式上市，為長庚醫院攜手鴻海、揚明光聯手打造的全方位數位影像診斷解決方案的第一步。