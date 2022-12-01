安盛生(6734)今(1)日宣布，與Innova Medical Group進行策略合作，開啟其委託開發製造服務(CDMO)商業模式的新頁。Innova Medical Group是全球快速篩檢和診斷規模化平台，自2020年成立以來，已向全球客戶交付了超過20億套快速檢測試劑。Innova在今日開展的2022德國杜塞道夫國際醫療展(MEDICA)，推出了第一款「Powered by iXensor Technology」的PHRONESIA高階智能排卵檢測產品，該產品將加入Innova既有PHRONESIA自我檢測產品組合中銷售。

新冠肺炎疫情加速了醫療檢測去中心化的發展趨勢。而檢測的場域，亦從傳統中央實驗室轉變成定點照護檢測、再到當今消費者熟悉的居家自我快篩。安盛生科擁有堅強的科技實力，其創新的光學檢測技術PixoTech，迄今已獲超過獲得70項國際專利。安盛生目前正就其PixoTech技術平台，積極與國際檢測試劑大廠、藥廠及醫療科技創新業者展開合作，以在快速成長中的智慧居家檢測市場取得先機。

透過PixoTech專利技術及與全球夥伴遠距協作開發的PixoTech XLab虛擬實驗室，安盛生已開發一系列居家自我檢測及定點照護檢測產品，包含婦女健康、傳染性疾病、糖尿病和心血管疾病等數位檢測解決方案。其中伊必測與安必測自我品牌皆通過美國FDA核准以及歐盟區CE認證，並銷往全球五大洲市場。

安盛生董事長陳彥宇表示，安盛與全球合作夥伴合作無間，尤其透過安盛在醫學工程、生物化學和資訊科技的跨領域整合專長，為明日的智慧醫療賦能，同時，安盛生的國際合作夥伴可以充分利用台灣作為矽島的獨特地位，以及強大ICT產業的供應鏈和MedTech的創新力。