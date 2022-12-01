民視過年經典招牌節目《民視第一發發發》即將開錄，白家綺近日秘密特訓，將突破自我在開場時表演「高空U綢」，辛苦的訓練過程也讓她大呼「人生真不容易，出來混總是要還的」，她也苦笑說這次的訓練，一度痛到讓他彷彿在生第5個小孩。

白家綺說之前忙著生小孩缺席好多次過年節目，所以這次特別打通任督二脈拉筋準備表演，即使痛到眼眶含淚也毫無怨言，她表示想有別於以往，就必須突破自己；這次的「高空U綢」，需要不斷旋轉來完成，第一次練習才15分鐘就下課，她說高空旋轉讓她頭痛欲裂到像孕吐一樣，甚至一度忘記呼吸，「我腳已經落地但整個人還是暈到不行，整臉脹紅無法站穩」，她坦言首次練習非常挫敗，還說人生第一次練習表演要一直禱告，不然差點要放棄。

這個表演除了旋轉，還要拉筋才能呈現優美的舞蹈動作，過程中她為了舒緩不舒服，只能頻頻練習「拉梅茲呼吸法」，白家綺苦笑「我的筋很硬，但為了表演，必須拉開全身的筋，痛苦到像是生了第5個孩子，每一次都是慢慢進步把身體伸展開，但這過程的痛楚真的不是言語來形容」，白家綺說趁機會運動把平常沒運動補回來，現在體態可以更完美，再搭配服裝與造型，一定會讓大家在除夕夜驚艷一下看到不一樣的白家綺。