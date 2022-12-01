美國海軍「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母

美國海軍周三說，「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母周二早起火，有9名艦上人員受輕傷。

據《海軍時報》（Navy Times）1日報導，其中6名傷者有脫水現象。美國第三艦隊官員說，他們沒有另外3名傷者實際狀況的資訊。

事發當時，航母正在南加州海岸外，而所有的傷員都在艦上接受治療。第三艦隊在簡短的聲明中說，火勢很快就被發現並撲滅。不過，海軍官員以執行任務安全為由，拒絕說明起火地點，但他們表示，「林肯」號仍繼續在海上作業，目前有關人員正在調查起火原因。