雲林縣斗南鎮公所舉辦「斗南馬鈴薯成名之路」活動，小朋友與社區民眾一起種馬鈴薯。（張朝欣攝）

雲林縣斗南鎮公所1日在斗南鎮新光馬鈴薯園舉辦「斗南參與式預算，馬鈴薯成名之路播種樂」活動，透過知識食農、生活食農、走讀食農到創新食農，宣傳斗南地區是全台最大馬鈴薯產區，行銷最優質的雲林馬鈴薯，學童們在老師協助下將帶有芽眼的種薯切塊埋入土壤，相約100天後再回來採收。

斗南鎮公所為體現公民審議精神，辦理2022年斗南鎮「社區共學、土地共好」參與式預算「公民審議培力工作坊」，邀請青農、社區民眾、青年學子集思共學，提出5個推廣斗南在地農特產方案，經新光社區民眾、文安國小師生投票遴選，選出「斗南馬鈴薯成名之路」方案。

新光社區民眾與文安國小師生1日在學校附近農田種植馬鈴薯，300餘人一起下田場面非常壯觀，最後大家一起跳著自編的「馬鈴薯快快長大舞」，希望馬鈴薯順利成長，並相約100天後、明年3月下旬再回來採收馬鈴薯。

斗南鎮長沈暉勛表示，感謝斗南鎮農會、新光社區、文安國小、雲科大協力合作，現場有馬鈴薯達人陳彥宇、王世憲講解馬鈴薯成長史，還有玄門真宗關聖帝君恩主護道會斗南分會贈送學生「精勤保庇箱」，以及世唯食品提供創意馬鈴薯麵包，讓活動充滿歡樂共學、溫馨感恩氛圍。

文安國小校長曾智豐說，學校定位為馬鈴薯特色學校，因此安排本位課程「馬鈴薯成名之路課程的啟航」，在國小旁家長的農地種植馬鈴薯，學生就近觀察、照顧及採收，安全又方便。透過知識食農、生活食農、走讀食農到創新食農的課程運作，行銷農村社區的美好永續。