國泰世華銀行於2022年10月8日發生當機事件，造成收單、網銀與ATM三大服務中斷，沒想到事發不到2個月，再爆出網銀系統異常，有網友爆料昨天使用就卡卡的，更有人抱怨打去問客服等了30分鐘都打不通。國泰世華對此公開致歉，強調是因為內部系統優化作業而影響作業效能。

國泰世華銀行再爆當機，引發網友罵聲一片，紛紛表示「真的爛，我進去了，不能轉帳」、「 從早上九點到現在都還沒弄好，打客服等了30分鐘都還沒通」、「上次出包才被罰錢，又來」、「早上九點登入就怪怪的，帳戶金額無法顯示」、「昨日起就卡卡」、「國泰的品質就這樣了」。

國泰世華銀行表示，因昨日晚間進行內部系統優化作業而影響作業效能，導致網銀App今早出現部分登入緩慢之情形， 目前正逐步恢復中，若有造成客戶久候等不便，本行謹表達誠摯歉意。

國泰世華銀行10月8日發生當機情況，當時稱資訊大樓進行老舊高壓變壓器轉換工程時中斷電力，發電機過熱降載供電，影響空調導致部份伺服器過熱自動關機，進而影響收單、ATM、網銀無法正常運作，就在金管會調查結果還沒出爐的情況下，國泰世華銀行再度出包，引發廣大使用者不滿。