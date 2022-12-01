玖壹壹成員春風（左）、健志叫賣。（灰人文化提供）

實境真人秀《歡迎光臨-等你來家1》本周六將播出第9集，邀請到顏志琳心目中的超級女神周曉涵，征戰過無數大小舞台的他在看到周曉涵時突小鹿亂撞，不斷直呼好緊張，甚至不敢直視，「真的是妳喔！妳好，我在發抖耶！怎麼會有空，很喜歡妳，我只能誠實的說，免得等一下會很尷尬。」

他也鼓起勇氣邀約周曉涵觀賞動力火車的10月演唱會，一聽到女神點頭答應，顏志琳當場舉起雙手、興奮跳躍高喊「耶」。接下來整天，顏志琳都圍在周曉涵身邊，一直在找機會親近聊天，林美秀見狀揶揄「你要不要找個地方，好好聊一聊」，更痛批：「私心太重！」

周曉涵表示這趟來怕曬黑，擔憂回去拍戲會不連戲，他完全腦粉口氣：「你皮膚黑黑，我還是很喜歡。」還特別煮了一碗明蝦泡麵給女神解飢，再帶到樹下相處聊到忘我境界。林美秀看到顏志琳喜孜孜、整夜相處黏踢踢超級羨慕，無奈對導演喊話，「我的男神什麼時候會到？」

本周，咖啡車將正式營業，尤秋興先跑到雜貨店買冰淇淋當配料，忘記帶錢還先跟老闆娘賒帳，害羞說：「我先欠著！」他在港口賣起手沖咖啡，吸引大批遊客圍觀採買，舉凡招呼、拍照、簽名來者不拒宛如員貝親善大使。面對刁鑽遊客質疑咖啡比例、技術， 他只能苦笑回應：「要不然你來賣！」向顧客解釋器材設備有限制沒有辦法太專業；遊客要求高唱《我很好騙》，他笑答「要加錢啦！」

島上天氣多變，突然強風一陣來襲、強烈爆雨襲捲而來，尤秋興見狀趕緊從港邊騎著咖啡車撤離，林美秀則機警拔除露天廚房電器插頭，春風邊協助場地遮雨邊擔心晚餐該怎麼辦？健志直接拔起用餐區的陽傘作為雨傘疏散遊客。

健志除了敬業叫賣，更發明限定的「員貝拳」與遊客們較勁尬酒。洋蔥身為康樂股長相當用心，化身另類紅娘舉辦相親遊戲，邀請單身女性、男性聚集來聯誼互動。結束熱鬧狂歡一夜後，顏志琳隔日還特別早起為女神製作愛心早餐。