台北市第一殯儀館女廁出現偷拍狼。一名妙齡女日前前往一殯參加公祭，內急前往廁所如廁時，突然發隔壁門縫下伸出一隻手機，當場嚇得女子花容失色，立刻整裝後猛敲隔壁門，發現竟然有一名男子躲在內，立刻與友人將偷拍男留置並報警，警方事後趕到場檢視果然有女子如廁畫面，立刻依現行犯逮捕送辦。

據了解，建國派出所於日前接獲報案，稱轄內第一殯儀館廁所內有人偷拍，到場查證為被害人如廁時發現遭人以手持智慧型手機之方式，自隔間下縫隙偷拍如廁之隱私部位，被害人發覺有異遂於如廁後檢視隔壁間廁所，發現黃姓男子在內，隨即報警處理，警方當場檢視犯嫌手機，發現內有偷拍被害人如廁之畫面，即將黃嫌依現行犯逮捕偵辦。

妙齡女在北市一殯如廁見「門縫伸出手機」遭，與友人將偷拍狼留置。 (戴志揚翻攝 )

經詢黃嫌坦承因一時好奇才臨時起意偷拍，對於案情坦承不諱，全案訊後檢附相關事證依違反妨害秘密罪移請台北地檢署偵辦。

中山分局呼籲，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位，已觸犯刑法第315-1條妨害秘密罪，請民眾勿因一時私慾而留下刑事紀錄前科，以免後悔莫及。