高雄11月買賣移轉棟數出爐！有別10月的年月雙減，11月稍稍回溫，買賣移轉棟數為2,708棟，月增5.7%，年減42.6％，為史上最冷的11月，不過，累計高雄今年1~11月總移轉棟數仍達3萬4356棟，仍為近8年也是2016年房地合一1.0上路後，同期次高表現！

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，去年第四季，高雄交易表現迎來奇「積」，首購族、置產族積極出手，讓高雄去年11月移轉表現創下史上最佳的11月，由於去年基期處於高點，加上目前進入升息環境，股匯市走空，購屋族持續抱持觀望心態，也讓高雄房市從今年下半年開始走向盤整，年減幅也相對明顯，不過撇除去年第四季的異軍突起，高雄累計今年前11個月移轉量仍為歷年同期次高，顯示整體交易量能仍維持一定水平，李家妮說，雖然下半年置產族收手，但第四季是傳統旺季，適逢農曆年前，一般會迎來一波剛性買盤支撐，因此，11月表現也相較10月緩步上升，12月有機會比照本月表現，年底溫和收場。

觀察11月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，皆呈月增年減表現，由鳳山區以341棟居冠，月增22.7%、年減34%，三民區以339棟居次，月增21.9%、年減51.2%，苓雅區以272棟位居第三，月增32%、年減38.6%。

觀察11月高雄前三名行政區，除了苓雅區包括「中正O8」等新案合計約有百戶交屋助攻之外，其他區域無明顯交屋潮，主要移轉量應多落在中古市場，雖然目前整體市況相較上半年趨緩，不過仍有房仲業者一天內就成交6件，台灣房屋愛河之心加盟店店長林家福表示，目前中古市場多數能成交的條件，多為總價低、裝潢優或是地段佳的物件，如能積極讓屋主接受目前市場，價格能有讓利空間，就更有機會成交，由於房價上揚，因此對屋主來說，只要是去年9月台積電效應前入手的物件，基本上轉手都有獲利可尋，而進入農曆年前，市場將有一波買氣出籠，不過以現今市場環境對購屋族來說，在購屋決策上仍會更趨於謹慎，因此只要物件符合期待，成交關鍵仍在於價格。

台灣房屋台南府城加盟店店東陳國楨認為，除了受升息、通膨、房價上揚等因素影響買氣，目前銀行在核貸上更趨於謹慎，即便購屋族想買房，也可能會因為貸款成數不理想，甚至銀行不核貸，卡在貸款問題而無法順利成交，進而影響交易量能表現。