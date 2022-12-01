一名女網友分享，在全聯買55元的大罐牛乳，回家試喝發現沒那麼香濃，引起網友討論，不少內行人表示，會這麼便宜是因為不是鮮乳。根據食藥署的說法，要辨別鮮乳和牛乳的差別，最簡單快速的方法就是去看產品的瓶身，因為鮮乳的瓶身上會有鮮乳標章。

一名女網友昨天在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文表示，逛全聯意外發現一罐1000毫升的牛乳，竟然只要55元，與平常喝的品牌相比，便宜很多，因此決定買一罐回家喝看看，而孩子喝了以後發現沒那麼香濃，但是也不難喝。

貼文引起網友討論，不少內行網友指出，這款牛乳會這麼便宜，是因為它是乳飲品，不是鮮奶。「鮮乳是純的，牛乳是調製過的乳飲品，喜歡喝牛乳就喝，不一定要買鮮乳」、「寫牛乳的就不是鮮乳」、「我昨天有看到這牌子，看到成分寫奶粉」。

另有網友分享，要辨別牛乳與鮮乳，可透過查看產品成分表來辨別，因為鮮乳的成份只會有「生乳」；但若是牛乳，成份除了生乳之外，還會有奶粉等其他的添加物。不過要快速辨別兩者，只要在瓶身上面找看看，是否貼有「鮮乳標章」即可，因為只有符合規定的鮮乳可以貼上牛牛標章。

符合規定的鮮乳瓶身會貼有鮮乳標章。（圖／翻攝自台灣區乳品工業同業公會）

食藥署曾在臉書粉專上說明，「牛乳」是大部分乳製品的通稱，為避免消費者將牛乳與鮮乳混淆，衛福部規定非鮮乳商品，包裝明顯處一定要清楚標示產品屬性，如保久乳、調味乳或乳飲品等；而鮮乳的瓶身上則會有鮮乳標章。