SHINee成員崔珉豪主演的《閃耀國度》12月開播。（Netflix提供）

話題之作《單身即地獄2》也是觀眾播看清單。（Netflix提供）

宋慧喬與金牌編劇金銀淑二度攜手合作的話題新劇《黑暗榮耀》，將在12月30日於Netflix上線，1日主海報曝光，可見到宋慧喬蛻變成闇黑女王，以眼神預告精心且縝密的復仇即將展開，並獨自坐在一棵華麗的樹下，視覺效果精緻又令人難忘。

Netflix尚未上線就已造成轟動的獨家新影集《黑暗榮耀》，由宋慧喬、李到晛攜手主演，並請來《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》安吉鎬導演執導；《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》金牌編劇金銀淑執筆。

《黑暗榮耀》也是金銀淑編劇與宋慧喬繼《太陽的後裔》之後的再度合作，兩大天后為了這部影集也有重大突破，向來以浪漫題材打動粉絲心的編劇金銀淑首次挑戰復仇劇，「浪漫女王」宋慧喬則要蛻變為「復仇女王」，再加上《黑暗榮耀》劇情是描述一個女子誓言用自己的生命對毀滅她求學生活的霸凌者進行復仇的故事，如此腹黑的題材已吊足劇迷胃口。

除了《黑暗榮耀》，Netflix12月還有5部影視作品推出，首先開跑的就是將於9日上線，由劉智泰、朴海秀等人主演的《紙房子：韓國篇》第2部，緊接著10日起還有李宰旭、高允真主演的《還魂》全新登場，還有引爆全球討論熱潮的《單身即地獄2》，柳演錫、文佳煐主演的《愛情的理解》跟SHINee成員崔珉豪與女演員崔秀彬主演的《閃耀國度》。