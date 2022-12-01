有網友在林園地方臉書社團發文，表示昨天晚上和朋友經過林園清水巖附近的馬路，目睹一名中年男子尾隨女學生，緊急將車迴轉，下車關切並報警，就有疑似女學生的媽媽在貼文下方留言，表示女兒昨晚6時15分許，也被這名中年男子熊抱，還尾隨到家裡，目前已報警，警方已查出吳姓男子涉案，通知他到案說明，相關案情仍正調帶釐清中。

有網友在地方社團「林園大小事全都PO」指出，11月30日晚間，在林園區清水巖附近的一條馬路，與朋友目睹一名中年男子緊跟尾隨女學生的事情發生，他們緊急將車迴轉前往關切保護並報警處理，才避免憾事發生。就有疑似是當事女學生的媽媽在底下留言：「我女兒昨晚6：15分也被她抱，我女兒也嚇到了，事後我們才知道，今天也準備報警，他還尾隨到家裡」

也有不少人說曾看過這名男子，表示：「這個是住在當地的，常常會對附近運動的女性騷擾」，也有人建議：「女性朋友真的隨身攜帶辣椒水，保護自己」、「建議這區的里長，可以加強社區巡邏志工」

對此，轄區林園分局表示，於11月30日18時25分接獲通報，在林園區鳳林路三段有女學生遭醉漢跟蹤，林園派出所線上警網獲報立即到場，警方到場後僅發現報案人在場，經詢問報案人，表示發現一名女學生後面有醉漢行走。

不過到場時女學生及男子都已離去，經警方多方查訪，迅速查出該吳姓男子身分，通知到案說明及加強約制，已聯繫到女學生家人到派出所報案，警方受理報案釐清後，將依法移送偵辦，另外，將積極加強該處巡邏，以維護民眾安全。