怕胖團日前舉辦小型LIVEHOUSE演出。（歪的音樂提供）

「怕胖團」成團15年，去年底發行專輯《V》後，歌曲於各大串流平台上日漸受到關注，同時成功征服各大音樂祭舞台，並於專場演唱會表現亮眼，繼上半年在Zepp New Taipe首度挑戰2000人場地的演唱會「時間的奴」台北場後，粉絲敲碗期待的台中與高雄2場門票也於日前全數完售，為此怕胖團以慶生心情舉辦久違的小型LIVEHOUSE演出「小李揮刀」，團員們分別化名為小李、黃小姐與謝老闆。

怕胖團日前舉辦小型LIVEHOUSE演出。（歪的音樂提供）

「小李揮刀」當天演出許久沒有放入演出曲目的歌曲，包含〈衣服越來越緊的時候〉、〈我想要Macbook Pro〉等歌，氣氛熱烈，團員們還一時興起開放點歌，沒想到台下歌迷紛紛吶喊點唱團員們自己都快忘記該怎麼唱的資深歌曲，貝斯手大寶還自告奮勇要代替忘詞的閃亮擔任主唱，卻被吐槽她其實也只是哼出樂器彈奏的部分，笑翻所有人；整場演出將近2小時，團員們約定好80歲還要回到同一場地演出，屆時就算掛著點滴都要來，聽不清楚或重聽也要演出。