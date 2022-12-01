世界盃小組賽進行最後一輪比賽，在C組只有1分積分而墊底的墨西哥，雖然完成了擊敗沙烏地阿拉伯的任務，但因為阿根廷戰勝波蘭登頂龍頭，自己的淨勝球也不比波蘭落居第3，結束了連續7屆都能闖進世界盃淘汰賽的成就，賽後「墨西哥吳鎮宇」歐秋亞（Guillermo Ochoa）也在IG發文抒發心情。

長相神似港星吳鎮宇的歐秋亞，自2004年就開始披上墨西哥國家隊的戰袍，出征過雅典奧運，不過那時歐秋亞還是球隊的第3號門將，一直到2014年巴西世界盃才開始嶄露頭角，面對地主國的小組賽，歐秋亞單場上演4次撲救，幫助墨西哥0比0逼平巴西，賽後也被評為單場最佳球員，臉部五官立體加上頂著爆炸頭髮型，歐秋亞頗受全世界球迷喜愛。

現年37歲的歐秋亞本屆是第5度參與世界盃，但就算有這位五朝元老坐鎮，仍無法解決墨西哥貧弱的進攻能力，3場小組賽下來只打進2球、失3球，淨勝球處於劣勢也是墨西哥被淘汰的關鍵之一。

確定遭到淘汰之後，歐秋亞除了在IG訴說心境，也感謝所有球迷對他的支持，「謝謝你們總是支撐著我們，努力為墨西哥奉獻所有，這也是我們感到驕傲的原因，但很可惜不能給你們應得的喜悅。」歐秋亞在世界盃出賽11場，共有4場完封，另外被踢進了12球。下一屆世界盃將由美國、加拿大及墨西哥共同舉辦，歐秋亞是否能在家鄉父老面前施展拳腳，仍是未知數。