慈濟醫院前行人陸橋（天橋）本月3日夜間封閉道路拆除，因路幅寬，會在穿越線中間設置行人庇護島，讓長者或行動不便者有安全暫時等候空間。（王志偉攝）

花蓮中央路是市區重要外環道，串連花蓮市、吉安鄉及台9線等，因車流量龐大，尖峰時段壅塞，縣府爭取內政部核定7000餘萬元，已完成14處左轉車道，也考量慈濟醫院前陸橋（天橋）使用率低等因素，決定本月3日夜間封閉道路，施工拆除，因路幅寬，會在穿越線中間設置行人庇護島，讓高齡長者或行動不便者在停等紅綠燈時，有安全暫時等候空間。

縣府建設處爭取內政部營建署提升道路品質計畫補助，獲核定7390萬元，辦理「中央路1至4段新設左轉車道工程」，盤點出全線15處重要路口，視路口狀態，採調整中央分隔島，或是調整標線，挪出空間增設左轉車道。今年3月1日開工，半年施工已陸續完成14處路口左轉車道。

建設處表示，沿中央路、中山路口，花蓮慈濟醫院前方人行陸橋，因早年道路方便車流順暢通行，但隨時代演進，路權觀念已成「以人為本」，考量陸橋造成高齡長者、行動不便者、推嬰兒車通行上的不便，且墩柱及階梯占據平面人行空間，甚至造成視線死角，民眾使用陸橋通行已降低，決定拆除。

預計12月3日夜間8時起拆除慈濟醫院旁人行陸橋作業，暫時封閉中央路3段南北雙向道路（自中山路至莊敬路間路段車道），僅開放警察、消防、救護車輛及急診民眾通行莊敬路至慈濟醫院出入口路段，並引導一般車輛改由富祥路通行。

建設處指出，陸橋拆除後，將劃設行人穿越線並設置行人庇護島、行人號誌，讓高齡長者或行動不便人士在綠燈時段無法一次穿越路口時，能有安全的暫時等候空間，除了改善行人通行的便利性外，也能保障通行安全。