現代人經常吃外食，且三餐不定時，因此腸胃毛病多，有些人一吃東西就容易腹脹，導致腸胃非常不舒服。中醫師葉姿君提醒，有腹脹問題的人，除了像是糯米這樣難以消化的食物以外，豆類製品、牛奶及奶製品、高澱粉含量的根莖類食物也要少吃，就可以大幅改善腹脹困擾。

葉姿君在臉書粉專發文指出，一般來說飲食宜忌都是按照「體質熱性的不能吃燥性、上火的食物，體質寒性則不能吃生冷食物」的大原則，但有些特殊狀況會有不一樣的飲食注意事項，其中一個就是腹脹。葉姿君提醒，有腹脹困擾的人，平時除了要少吃像是糯米這樣難以消化的食物，以下3種食物最好也盡量少碰。

▎豆類製品：包含紅豆湯、綠豆湯、豆漿、豆乾、豆皮、咖啡等。

▎牛奶及奶製品：包含乳酪、起司等。

▎高澱粉含量的根莖類：包含南瓜、芋頭等。

葉姿君表示，如果以上食物都能忌口的話，腹脹問題就可以改善8、9成，剩下比較難纏的腹脹，就可能得考慮減少麩質攝取，像是麵包、糕點類等用麵粉做的東西；至於是否能用藥物調整、改善？葉姿君說，雖然利用藥物可以強化腸胃的消化機能，但如果平時能多注意飲食習慣，其實就可以達到事半功倍的效果。