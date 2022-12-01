西苑高中校舍改建暨校園新建工程，再榮獲「工程界奧斯卡獎」之稱的行政院公共工程金質獎肯定。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

西苑高中校舍改建暨校園新建工程，再榮獲「工程界奧斯卡獎」之稱的行政院公共工程金質獎肯定。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市西苑高中校舍改建暨校園新建工程，昨再榮獲「工程界奧斯卡獎」之稱的行政院公共工程金質獎肯定，教育局長楊振昇表示，教育局在校舍整建工程規畫上，將周邊地景、綠化環境等要素帶入設計中，重塑校園新美學，改建後的校舍獲獎連連，近年計榮獲12座國家卓越建設獎及2座行政院公共工程金質獎肯定。

楊振昇表示，《天下雜誌》評比各縣市首長執政，盧市長執政4年在教科文經費支出占比居6都第一，榮登「教育王」。市府近年積極建設，日前榮獲中央評鑑去年度公共工程品質第一名，其中在教育工程方面的表現更是可圈可點，投入經費不但多且兼顧安全與美學，老舊校舍整建計畫自98年至今，市府已投入至少121億元經費，改建後校舍安全美觀又新穎。

楊振昇說，西苑高級中學老舊校舍改建暨校園新建第一期工程今年5月20日完工，第二期工程也即將開工，校園設計定位為城市中的綠色聚落，連結周邊的社區資源，充滿生機與期望，這次獲得中央金質獎認證，是對市府工程的肯定，也讓家長安心。

楊振昇強調，校園是學生上課活動的場域，校舍安全為首要之務，校園也是生活及教育的一部分，因此教育局在校舍整建工程規畫上，將周邊地景、綠化環境等要素帶入設計中，重塑校園新美學，改建後的校舍獲獎連連，近年計榮獲12座國家卓越建設獎及2座行政院公共工程金質獎肯定。

楊振昇指出，西苑高中一期校舍新建工程，由姜樂靜建築師事務所設計監造，見安營造股份有限公司興建，校舍工程導入節能概念及智慧化技術，目的在創造安心、舒適、安全、防災、節能及便利的學習環境，並期許成為周遭鄰里社區的共享森林，東側退縮大片綠地用綠意從校園中延伸至周邊道路，緩和與周邊社區關係並形成都市綠帶串聯，提供周邊民眾平日休憩都市步行空間，使得校園成為都市中森林，讓孩子在永續的校園環境裡快樂學習成長。

西苑高中校長劉洲溶說，此次能榮獲「工程界奧斯卡獎」之稱的行政院公共工程委員會「公共工程金質獎」，他代表學校感謝台中市政府、教育局、建築師及施工廠商對於學校校舍工程品質的努力把關及付出。