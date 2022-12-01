許多人上完一天班犒賞自己的方式就是吃薯條或狂嗑洋芋片，但同樣是馬鈴薯製品，哪個熱量高？營養師表示，除了食材挑選，處理方式也會影響熱量，例如同樣是100公克的洋芋片，就比薯條的熱量還高出許多；相較於整個馬鈴薯油炸，切成薄片方式吸油率更是驚人。

營養師曾依田在粉專《營養食事Ms.E10-營養師依田》表示，同重量、同一種食材若以不同方式截切後再去油炸，熱量就會產生差異，以馬鈴薯為例，以不同切法處理後，即使不裹粉油炸，吸油率也不相同，整顆的吸由率為2%、半月形的吸油率為2%，條狀吸由率5%、薄片（即洋芋片）則為15%。

曾依田說明，這是因為熱量高低會受「吸油率」影響，而吸油率與食材「表面積大小」有關，表面積大小則是受食材「截切方式」有所不同。換言之，食材截切方式會影響表面積，進而影響吸油率及熱量。根據美國農業部之前的資料，100g炸薯條熱量312大卡，100g洋芋片熱量則高達536大卡，後者高出前者7成，相當驚人。

她提醒，油炸食物建議少碰為妙，若飲食中有薯餅、薯塊、炸薯條三選一，此時薯塊就是一個相對健康的選擇，若平常都是天天5蔬果的健康飲食者，偶爾嚐一下炸物，也還在可接受範圍。