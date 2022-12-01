體育署檢定除學科考試外，尚需通過200公尺救生4式、3分鐘踩水、20公尺潛泳、25公尺拖帶假人、模擬救溺、拋繩救援、長背板救援、心肺復甦術（含體外自動心臟電擊去顫器操作）及異物哽塞救援等術科測驗。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學2021年首開全國唯一具學分的水中救生課程，今年課程結訓，共有8名學生通過教育部體育署救生員檢定考試，成為具有執照的國家級合格救生員。除為救生領域投入新血，也大為提升校園水域活動安全能量。

中山水中救生課程採54小時、二學分設計，除基本救命術及海浪救生訓練，每堂課必須要在西子灣海域完成至少1600公尺的救生4式，以及救生概念、水中自救及救溺所需的救生游法、接近法、防衛法、解脫法、起岸法。

體育署檢定除學科考試外，尚需通過200公尺救生4式、3分鐘踩水、20公尺潛泳、25公尺拖帶假人、模擬救溺、拋繩救援、長背板救援、心肺復甦術（含體外自動心臟電擊去顫器操作）及異物哽塞救援等術科測驗。

中山大學西灣學院運動與健康教育中心副教授羅凱暘表示，過程中不但要求時限內完成且動作需標準，許多救援工作的程序更是絲毫不能錯誤，這些限制加深了檢定的難度。此外，檢定密集進行，過程中需要體力、精神力與專注力，才能順利通過一連串的測驗。救生員的培訓強調的是領導力與決策力，在危急的時候方能做出正確判斷，執行最佳救援。

學生除上課時間外會揪團到泳池自主訓練，成員間彼此激勵、分享所學技巧，檢定過程中也為彼此加油打氣。新晉救生員陳奎宏表示，希望將來能利用所學，在安全的情況下施以援助，並能適當傳遞所學知識給認識的人，對大自然保持敬畏之心，也對救援團隊心存感恩。黃維如表示，一路過關斬將後，心裡的成就感不僅僅是通過救生員檢定那麼簡單，更是一種自我要求的實現。

中山大學水中救生課程提供攻頂聯盟夥伴高雄醫學大學學生選修，兩校學生無須額外付費，另開放中山大學推廣教育課程學分班民眾隨班附讀，水中救生課程學員取得結訓證書後，通過教育部體育署檢定即可獲得救生員資格。

跨校選課的高雄醫學大學學生潘芊羽表示，受訓困難又密集，辛苦又疲累，但每天仍非常期待救生員課程。