影后舒淇與馮德倫結婚6年，日前夫妻倆一起出席鄭伊健演唱會，兩人還曬出拿螢光棒在台下的合照打卡，可見私底下親民逗趣一面。近日，網上流傳舒淇拍廣告的側拍影片，可見她大紅平口低胸禮服上身，秀出鎖骨，低頭寫書法時，上帝視角所拍的影片使她的好身材一覽無遺，超深邃事業線辣翻全場。

46歲舒淇出道以來就是演藝圈的性感女神代表，身高168公分的她，長年體重都維持在50公斤左右，過去她分享自己的鏟肉妙招，號稱「懶人減肥法」，除了會做居家瑜珈，也非常注重早餐的攝入，為了排便順暢，她早餐大多吃高纖麥片、低脂鮮乳、蔬菜水果等的營養餐，午晚餐雖然可以隨便吃，但少油、少鹽、少糖，並拒吃肥肉和澱粉，晚餐更是要在睡覺前五小時前吃完，才免得有多餘脂肪囤積。

除了食物之外，舒淇也相當注重喝水，常皮膚過敏的她，傳聞每天都要喝足2500cc的水，必要時可以早晚喝麥草汁，增加腸胃蠕動，而舒淇也像一般女孩熱愛吃甜食，但她對自己要求甚高，僅能在運動後一小時內吃蛋糕、冰淇淋等甜食，據說這招是因為運動後一小時內肌肉細胞胰島素敏感性高，若此時補充適當的蛋白質，糖分便不會堆積在體內。

曾和許多男明星合作的舒淇，可說是男神收割機，去年她參加陸綜《五十公里桃花塢》，被問到與馮德倫認識20多年，為何沒有在第一年就看上對方？舒淇當時笑稱：「我合作的都是劉德華、金城武那些，輪得到他嗎？」而舒淇的好身材也是常被點名是演藝圈中數一數二的，2010年台灣造型師謝麗君受訪，被問看過的女星中誰的身材最好？她毫不猶豫回答：「舒淇！她的身材比例很完美，前凸後翹」，更形容：「從舒淇的喉部，到她的胸部，是一個非常正的正三角形」，稱讚舒淇擁有最完美的黃金比例。