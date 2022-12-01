從節目《大學生了沒》出道的女星茵茵(康茵茵)，清新氣質和火辣身材擄獲不少男粉，經常透過FB放上出性感辣照的她，日前PO出在馬祖港口拍的泳裝照，可見金黃色的泳裝側面，傲人長輩弧線和纖細腰身全都放送，貼出一出立刻吸引7千人點讚朝聖，高喊：「夕陽配妳真是絕配！」

照片中，頂著濕身長髮的茵茵，擺出多組撩人的Pose，搭配身後港口海景和落日美景，每張都像寫真集內頁，更吸睛的是，茵茵身上的泳裝正面大開深V，露出胸前一片白皙，左右半球若隱若現，一轉身美背也相當吸睛，至於茵茵下半身側面則採用高衩設計，美腿緊實無贅肉，前凸後翹的身材曲線，令粉絲們狂噴鼻血。

茵茵在貼文中透露，照片是在馬祖猛澳港拍攝的，並稱要「用身體紀錄台灣」，接著她在另一篇貼文，加碼曬出4張腳泡到海裡的照片，不管是仰望天空、回眸和遠景拍攝，看上去均無比嫵媚，除此之外，她還拜託網友們挑選一張最愛的照片。而網友們的反響也相當熱烈，照片一曝光後，紛紛留言誇獎她的美：「妳背部跟正面性感秀髮迷人啦！」、「這樣好像希臘女神喔」、「這角度抓得很好太美」、「有神力女超人的感覺」、「怎麼可以這麼有意境」、「側身角度好美」，造成不小的討論。