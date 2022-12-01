【全程字幕】發不退黨聲明？遭李建昌轟「應離開民進黨」 高嘉瑜語氣堅定喊「這句」

民進黨在九合一選舉慘敗，黨內掀起檢討聲量，民進黨立委高嘉瑜直指網軍側翼導致中間選民不投民進黨。同黨的北市議員李建昌則嗆高嘉瑜離開民進黨，他今再度炮轟，高嘉瑜一直是一個被驕縱的千金小姐，沒有人來制衡她的言論，她就會「唱秋」、囂張。

李建昌今天下午在議會受訪時批評，高嘉瑜應該是一個被嬌生慣養的千金小姐一樣，在這幾年對黨的言論都自以為是，這幾年民進黨的支持者，其實對高的行徑已經非常不耐，他個人把這個情緒、意見忠實表達出來。

李建昌說，第二點，民進黨的挫敗應該要深切的反省、檢討，但是這個態度上應該是要很嚴肅，看到高嘉瑜在過去幾天一直給人的感覺是沾沾自喜、親痛仇快，以為她有自知之明、有先見之明，這個態度讓民進黨支持者認為，她在民進黨的傷口上灑鹽，甚至把刀割得愈深，刺激到民進黨支持者。

李建昌指出，第三，這期間黨應該要團結沒有錯，但是怎麼樣去撫慰全國民進黨支持者受創的心靈，這是非常關鍵，而不是在那裡揶揄、嘲諷或是親痛仇快，言語再去撩撥民進黨支持者的創傷，他對高嘉瑜的行徑不屑一顧。

而高嘉瑜反稱不能理解，表示自己曾經幫李建昌站過台，李建昌對此表示，自己也幫高嘉瑜站過台，在這次選舉他不主動請求高嘉瑜來站台，因為高嘉瑜在立法委員會的高度、已經去其他候選人站台了，而他自己的支持者都不希望高嘉瑜站台，他的競選總部成立大會高嘉瑜站台，群眾就走了5、60個，這是一個很具體的表現，當然他也祝福，高如果能夠繼續留在民進黨奮鬥的話，2024能夠順利連任。

媒體追問，黨內北市議員王世堅，立委何志偉也砲口對內，也要離開民進黨？李建昌認為，王、何還是比較「偶爾式」的，但是高嘉瑜是每一次在民進黨受挫的時候，在媒體受訪，都用一種親痛仇快、沾沾自喜的一種態度在做評論工作，他認為這是不正確的。

李建昌指出，今天做朋友立場來表達，其實高嘉瑜在港湖地區已經給民進黨一些支持者造成非常大的傷害，不知道這些支持者在後年會不會支持高嘉瑜，希望大家共同努力。

但高嘉瑜質疑到底怎樣可以在民進黨，怎麼樣不可以在民進黨，認為民進黨大家是一個理念結合。李建昌指出，政治理念相同沒有錯，但是我們共同在打仗的時候，必須是同一個戰隊。

他話鋒一轉說，在姚文智上次選市長的時候，高嘉瑜那時候是議員身份，也有陪市長候選人姚文智在市場掃街，但是他自己陪姚文智個人旁邊，高嘉瑜是離姚文智10公尺、15公尺，自己單獨在拜票，形式上高嘉瑜也來陪了，但是實際上根本沒有發生任何效果，甚至有翻白眼事件，到現在民進黨支持者心中，那個白眼還是烙印在心裡面的。

至於高嘉瑜強調民進黨不應該只有一種聲音，認為自己是對的，李說，「她認為她是對的，我李建昌也認為我是對的」，直批高嘉瑜一直是一個被驕縱的千金小姐，沒有人來制衡她的言論，她就會「唱秋」、就會囂張，黨裡面還是要有制衡她的人存在，而不是縱容她這樣子肆無忌憚地傷害黨。