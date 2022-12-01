縣府6月在竹北市建置YouBike2.0，上路5個多月已成很多民眾選擇的運具之一，交旅處發現部分民眾騎完YouBike，在租賃站滿站時無法還車的問題，移動鄰近站點或原地等待還車的時間仍須付款，為此新增「滿站免費增時服務」1日正式上線，提供還車免費增時15分鐘，守護民眾荷包。

竹北市50處YouBike2.0站點400輛車，衝上全台第2高的使用率，交旅處發現在高鐵新竹站及各學校的站點，在交通尖峰時段經常被騎乘一空，YouBike多會集中在竹北火車站及遠百竹北店等處還車，造成滿站無法立即還車問題，因此推出「滿站免費增時服務」。

交旅處長游志祥說明，民眾使用YouBike2.0「滿站增時」功能，需先下載YouBike2.0官方APP，登入會員帳號及開啟手機GPS定位才可使用，在APP首頁左上角點選功能選單→會員管理→「無位可還（滿站增時）」，會自動顯示周邊尚有車位的站點資訊。

使用者如需申請滿站增時，點選下方「申請滿站增時」後，選擇所在站點，並點選「確認站點並啟用滿站增時」，確認使用中卡片及車輛，在申請滿站增時功能成功後，即可獲得免費增時15分鐘。

游志祥說， YouBike2.0官方APP，除可查詢周邊站點即時車輛、車位資訊外，登入會員帳號後，借、還車當下可收到即時借還車通知訊息，也可查詢會員帳號下各卡片交易紀錄及扣款金額等資訊，並可投保公共自行車傷害險，獲取完整即時YouBike資訊與服務。

縣長楊文科指出，竹北市YouBike上路後，縣府推行民間企業捐贈YouBike方案，目前有台元科技園區響應，台元園區捐贈40車柱及40輛自行車，預計12月底在台元園區周邊建置2個站點，提供台元從業人員及周邊居民使用。