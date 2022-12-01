陳姓男子2020年7月透過親友介紹，陸續向葉姓保險業務員繳了3萬多元，投保個人意外險及汽車保險，葉男疑因工作忙碌加上對方資料不全，始終沒替陳辦理保險，事後陳男詢問時，還偽造繳費紀錄給對方，士林地檢署日前偵結，依侵占罪起訴葉男。

起訴指出，陳男2020年7月14日將7262元交給葉，要對方辦理個人意外險，半年後又拿了2萬5741元，要葉再辦理汽車保險，葉當時表示陳的車籍資料不夠完整，要求再補資料，後來就忘掉此事。

陳男後因工作需求，向葉索討3年內個人投保紀錄，葉才想起沒幫陳辦保險，於是以電腦調出陳去年的汽車保險繳費收據，擅自更改日期及資料，將假單據交給陳搪塞。

陳後來輾轉得知葉從未幫他保險，氣得向警方報案，士林地檢署偵查時，葉坦承侵吞3萬多元並偽造收據，但強調自己是疏忽忘記，檢方依業務侵占及偽造文書等罪起訴，並建請法院分論併罰。