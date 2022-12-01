立委高嘉瑜（左）、台北市議員候選人王世堅（右）在「疼惜台北，為愛而走」大遊行時，在舞台上向群眾揮手致意。（資料照,黃世麒攝）

民進黨九合一選舉慘敗，總統蔡英文26日當晚即辭去黨主席，民進黨中常會昨(30)日通過由高雄市長陳其邁代理黨主席。對此，台北市前議員羅智強認為，民進黨最大的問題在於沒良心，應該找民進黨台北市議員王世堅當主席，或許還能挽回一些民心。

羅智強今(1)日在臉書指出，這次民進黨在九合一選舉踢到鐵板，缺德執政失民心、販賣亡國感不靈，使蔡英文不得不辭黨主席一職。羅智強認為，無論是英系、新潮流、正國會等哪個派系要角來接黨主席，都是腐化集團的共同體，都難找回民進黨的良心。他認為，王世堅被封為「民進黨最後良心」，缺良心的民進黨不如找王世堅當主席，或許還能找回些初心，挽回些民心。

羅智強表示，民進黨最大的問題就在於沒良心，為私利擋疫苗不顧人命、豢養網軍側翼打擊異己、黑金治國、掌控媒體、寄生政府吃光國家資源，且一到選舉就想靠抗中保台過關。民進黨敗選後，羅智強認為真心檢討的沒幾個，最直指問題核心者首推王世堅。

王世堅近日怒轟綠營網軍側翼每天潑糞、肆無忌憚、惡劣沒人性，更呼籲社會應揪出背後的「水肥車」。此外，王世堅也要求行政院長蘇貞昌應辭職下台，不要占盡人民便宜還賣乖，否則被社會逼走，就真的夠難看。羅智強提到，對於民進黨一路護航的高端，王世堅曾批評高端通過EUA，感覺像霸王硬上弓。

對此，許多網友紛紛回應表示「王世堅是個真正真心愛民進黨的議員」、「王世堅是民進黨最有良心的一位議員」、「他都被攻擊那麽慘怎可能輪得到他」、「堅哥太誠實了，該黨容不下」、「說真話的人在沒良心的政黨是很難生存的」。