高庚杓（右二）自嘲沒能瘦下來。（迪士尼提供）

「2022迪士尼亞太內容發布會」今（1日）繼續在新加坡濱海灣金沙酒店舉行，獵奇韓劇《異感追擊：連瞳》導演三池崇史率領主演群丁海寅、高庚杓與金慧峻出席，三池崇史表示自己原本就很喜歡看韓國的影視作品，「每次看的時候我都一直在想怎麼跟日本演員差那麼多，實際合作之後，演技當然不用說了，我發現他們擁有非常強大的能量，這是作為一名演員很重要的部分」。

丁海寅在劇中飾演擁有自癒能力的男人「河東修」，某天突然被一群器官獵人綁架並摘取他的眼睛，首次演出科幻類的作品，他表示，沒想到CG的部分會這麼多，也因此覺得飾演漫威英雄的演員們相當偉大，「因為這些都必須靠想像來演戲，演一演就會自己覺得很尷尬，幸好拍攝現場的氛圍很好，大家都非常體貼，讓我的尷尬感減少了許多」。金慧峻也自爆常在丁海寅辛苦拍攝CG部分時去逗他，「輪到我上場時就突然覺得對他很抱歉了，好像遭受了現實的衝擊」，丁海寅也不忘補充：「對，我一直聽到在監控螢幕後面傳出了很小的『顆顆聲』（笑聲）。」

高庚杓在劇中飾演連環殺手「吳振燮」，導演三池崇史笑曝因為這種精神變態的角色，都是那種沒有表情、很高冷，身材瘦巴巴的感覺，但他之所以選了高庚杓演出該角，是因為他長得圓圓的給人相當可愛的感覺，讓觀眾會有反差感，接著還說，自己每天早上都會從確認他變胖多少開始，高庚杓聽到後也笑喊：「對於我沒能瘦下來這點，必須跟大家致歉，也感謝導演的愛戴。」三池崇史也大讚高庚杓雖然平時在片場都很愛鬥嘴，但一開拍就可以馬上入戲，變成另外一個人，是個很惹人愛的存在。

《異感追擊：連瞳》下周三（7日）Disney＋上線。