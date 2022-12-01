「最開心的事，就是看到自己照顧的病人疾病好轉！」30歲的小花（化名）高二時突然從資優生變成吊車尾，還會無端想哭，經班導師建議就醫發現罹患思覺失調，在規率治療下病況穩定，還考取護理師執照，近兩年更在長效針劑協助下得以施展護理專長，戰勝病魔的她也化身照顧者，要守護慢性病患的健康。

中山醫學大學附設醫院院長蔡明哲表示，思覺失調症是一種「大腦生病」的精神疾病，在台灣的病友預估14萬人，盛行率約0.6％。中山附醫精神醫學科主任張正辰說明，造成思覺失調症的主要原因，包括側腦室體積變大、海馬迴萎縮、多巴胺過度分泌導致灰質快速流失等。其他如遺傳基因、壓力等後天環境因素，也都可能導致思覺失調症發作。而患者每一次發病都會讓大腦功能傷上加傷，唯隨著醫療技術進步，病友只要能夠早期發現、穩定且持續地治療，仍有機會回歸正常的工作和生活。

中山附醫精神科主任朱柏全表示，妄想、幻覺、幻聽，莫名動機缺乏、社交意願低落、情緒憂鬱等，都是思覺失調症的常見表現，但多數病友缺乏病識感，因此錯失治療黃金期。

朱柏全說，小花在高二發病，不但課業成績突然變差，嚴重時連要她自己洗澡都有問題，原本家人還以為她是中邪尋求宗教協助，後來才到醫院接受治療，但早期的藥物會造成倦怠等副作用，加上會忘了服用，病情一度反反覆覆，後來她就讀護理系，得知有長效針劑，也透過定期打針控制病情。

現在的小花考上護理師證照，還投入糖尿病患照顧，不但生活功能與平常人無異，看到病人病情獲得控制，她彷彿看到昔日發病無助時一直支持和照顧她的醫護，也立志要好好守護病人的健康。

朱柏全說，長效針劑具有改善病友用藥習慣、醫療成效兩大好處，幫助病友降低：4成急診、6成住院、約6成4的半年內再住院，以及4成死亡風險等風險，如果病友可以在醫師評估下，優先使用長效針劑，可望締造病友穩控病況、家庭照護壓力降低和社會生產力不白費的「3贏」。