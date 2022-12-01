警方查扣手機4隻、公司大小章、租用申請書、匯款單影本、語音講稿、後台詐騙簡訊電磁紀錄等贓證物。(林郁平攝)

40歲黃姓、28歲蘇姓男子，今年初以投顧企業社名義向電信公司取得155個門號，並申請大量企業簡訊服務，再以2700萬元委託智能科技公司，提供AI語音機器人服務，隨機向民眾撥打語音電話，AI語音機器人再從對話口氣，篩選對投資有興趣的民眾傳送假投資詐騙簡訊。刑事局偵查第九大隊循線將黃、蘇兩嫌逮捕到案，首度破獲詐團利用AI機器人功能作案，初估已有40多人被害，總財損約1億多元。

AI機器人篩選後，再發送簡訊給被害人。(翻攝照片／林郁平傳真)

警方調查，幕後詐團疑似躲藏在柬埔寨，黃、蘇兩嫌在台以投顧企業社為幌子，向電信公司申請155個門號，儲值了1億元的簡訊費用。警方發現，嫌犯為增加簡訊命中率，還花費2700萬元委託科技公司利用AI語音機器人＂陌生開發服務，隨機向民眾撥打語音電話，再從民眾與AI語音機器人對話口氣，篩選對投資有興趣的民眾傳送簡訊，民眾上鉤後再指導下載專用APP，要求匯5000元成為會員，體驗7天5萬元投資額度，再以獲利為誘餌，鼓吹民眾加碼投資。

警方發現經過篩選後，詐團每月還可發出670萬則簡訊，電信公司察覺有異，在8月將所有門號停話，凍結900多萬元儲值金。

專案小組報請高雄地檢署指揮，9月分別至高雄、台中等地執行搜索，將黃、蘇兩人逮捕到案，查扣手機4隻、公司大小章、租用申請書、匯款單影本、語音講稿、後台詐騙簡訊電磁紀錄等贓證物。全案訊後，依詐欺等罪嫌移送法辦。