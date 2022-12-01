德國vs哥斯大黎加，比賽時間: 12/2 03:00

KS運彩分析推薦: 大分（預測運彩盤:2.5）

最混亂的分組，第一名跟最後一名只有3分的積分差，一場都可以改變戰局，本場哥斯大黎加拖和跟祈禱西班牙拿下勝利，就可以殺入下一輪，但德國贏球加上西班牙至少逼和日本，就也有機會晉級下一輪。

德國進攻還在調整中，後防每場都至少掉一球，本場除了贏球也沒別的選擇了，開局就會擺上進攻陣式，至少要搶下兩球，才會有所改變，畢竟如果日本逼和西班牙，比得失分差的話，要至少贏哥斯大黎加兩球才能確定晉級。

哥斯大黎加和局以上，贏球最美，是他們的奢望，但實力最差的他們，能打成這樣，已經算是爆冷了，得失分差目前太糟糕，但積分領先德國，本場應當會以防守陣式開局。

兩隊奢求不同，德國肯定開局就拚死命進攻，轟進兩球才會罷休的，再加上自身後防變數比較大，本場形成大分機率更高，KS推薦大分過盤。