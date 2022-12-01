高雄日前28歲吳姓男子騎車到高雄市立殯儀館超商前買東西，因貪圖方便，沒拔鑰匙，離開時竟發現機車不翼而飛，因一旁就是殯儀館，讓吳男感到毛骨悚然，慌張得向報警求助。警方獲報後，在超商前發現另一輛未拔鑰匙的同款、同色機車，經查原來是葬儀社員工24歲劉姓男子騎錯車，於是通知劉男到場換車，化解這場烏龍鬧劇。

吳男11月29日上午10時許，騎車前往殯儀館參加告別式，在參加前到隔壁超商買東西，因想說買完就走，貪圖方便未拔機車鑰匙，但吳男準備離開時，發現自己的車消失了，於是報警求助。

三民二分局鼎金派出所獲報到場，吳男見員警到來，神情惶恐表示將機車停放在超商前，但不久車卻不見了，而隔壁是殯儀館，吳男還著急向員警詢問，「會不會是阿飄騎走的？｣

員警先安撫吳男情緒後，待吳男冷靜下來，向他調查機車廠牌及顏色，員警根據吳男提供的資訊後，發現超商門前有另一輛同廠牌、同色的機車，更巧的是，鑰匙也都沒拔，於是員警研判，應該是騎錯車了。

員警透過車牌找到車主劉男，劉男得知自己錯車後，立即將車騎回超商，並向吳男、員警致歉，表示自己是葬儀社員工，因趕時間上班沒注意到車牌，再加上同樣車型、顏色且都鑰匙沒拔，才會騎錯車。

吳男見愛車遭尋回，也鬆了一口氣，吳男對於警方尋獲效率感到欣喜，稱讚幸虧有員警專業協助，才能迅速找回愛車。