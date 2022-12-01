福爾摩沙台新夢想家目前戰績3勝2敗，6日晚間7點將於主場洲際迷你蛋對決台北富邦勇士，展開本季第2次對戰。本場台新夢想家球團推出「Chill High High」主題活動，與剛下班下課的夢想家人們一同放鬆心情、宣洩壓力！

台新夢想家將於下周二迎來本季首場平日晚間賽事，球團推出一系列「釋放壓力」活動，號召C-TOWN球迷一同進場盡情宣洩！當天入場於遊戲區設有多項有趣的互動體驗遊戲，只要闖關成功即可獲得本場限定的「Chill High High大頭貼紙」，球員的超萌神情絕對讓你看了嘴角不自覺上揚！

中場遊戲也推出「好夢枕頭戰」活動，球團邀請夢想特約商店夥伴一起合作，採用最舒適的寢具組合與球迷在夢想主場中央一同來場大型枕頭戰，透過遊戲的方式釋放負面能量，優勝者還可獲得頂級全身舒壓按摩貴賓禮券，給家人們最放鬆的舒壓體驗！

美食攤位區更有YouTube 訂閱數全台第 4 名的超人氣創作者「阿神」的漢堡品牌KAMIKAMI BURGER的線下快閃餐車活動，現場將販賣全新推出的麻辣奶茶漢堡，Formosa Sexy女孩LULUMI以及虔虔也會擔任一日店長親自服務，與球迷近距離互動！

除了美食與周邊活動之外，球團更與合作夥伴曼黛瑪璉推出三球分預測大賽活動，只要成功預測夢想家第一位投進三分球球員的球迷，將有機會抽中夢想家與曼黛瑪璉提供的專屬獎項，除了有C-TOWN限定商品與簽名球衣，更有曼黛瑪璉指定款內衣券及瑪登瑪朵運動系列內衣等好禮，此外，12月9日至12月11日曼黛瑪璉也將舉辦廠慶嘉年華，12月9日當天Fomosa Sexy女孩們也將會出席表演，歡迎夢想家人們共襄盛舉！

台新夢想家將於6日晚間7點迎戰富邦勇士，全力挑戰對戰勝利！雖賽事於平日晚間舉行，不過票券1樓已全數完售，2樓也進入倒數階段，歡迎夢想家人們至ibon售票系統搶票，一同齊聚夢想主場應援，不僅可以在比賽期間放聲吶喊，透過刺激的球賽釋放壓力，也可參與Chill High High主題日中豐富的遊戲活動，更可以在美食攤位大快朵頤，精彩的賽事與絕佳的主場體驗絕對讓你在下班下課後暫忘生活中的辛勞，「Chill High High」一整晚！