大陸神舟十五號載人飛船成功發射升空，不少人好奇太空人攜帶紅墨水、手槍、匕首有何作用？專家表示，這些東西都是為了保障太空人的生命安全，萬一返回地球，飛行船偏差掉落大海或深山裡，紅墨水、手槍都是保命工具。

IT之家報導，許多網友問太空人為什麼要隨身帶著手槍、匕首、紅墨水？著名空間技術專家張傳軍解釋，攜帶紅墨水是為了防止返回時，飛船落偏了，例如落到大海中，太空人可以使用紅墨水染紅一大片海水，以便於直升機進行搜救。

而攜帶匕首和手槍也是為了太空人自保，因為國外曾發生太空人返回地球位置偏差，掉落到深山野外的情況，此時攜帶手槍和匕首可以防止野獸攻擊等。

太空站是否有足夠空間供6名太空人共同生活？張傳軍表示，目前太空站是一個三艙結構，分別是天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙。其中在天和核心艙有三個臥室，一個衛生間，還有一個工作廳。

在問天號實驗艙中，也有三個臥室，一個衛生間和一個工作廳，夢天實驗艙中則只有一個工作廳。因此整個太空站是6室3廳2衛的結構。

他說，神舟十四號太空人目前住在天和核心艙的三室一廳，這次神舟十五號太空人有問天實驗艙裡的三室一廳一衛，滿足日常生活需求是肯定夠的。

神舟十五號載人飛船入軌後，於北京時間2022 年11 月30 日5 時42 分，成功對接於太空站天和核心艙前端口，整個對接過程歷時約6.5 小時。