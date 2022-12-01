社會新鮮人求職最先看的就是薪水多少，一名剛畢業的女網友近日找工作發現，文組的工作起薪都在4萬以下，甚至僅3萬2千元，最後好不容易找到3萬7千元的理財業務專員工作，猶豫是否要屈就；對此，網友分享文組可以去金融、航運業試試，起薪高，且航運業非本科系的新人起薪也有4萬6千元。

這名女網友日前在Dcard指出，剛大學畢業，原本想等年後再認真找工作，但在求職網上瀏覽卻越找越悲從中來，發現文組起薪都4萬以下，且大多都是3萬2千元起跳，最近終於看到起薪有3萬7千元的工作，是理財業務專員培訓計畫，很猶豫要不要去。

網友們則推薦2個職業文組出身也能有不錯薪水，紛紛留言：「到科技業當產品經理，或是考公職都不錯」、「現在很流行來科技業當PM」、「四大審計38K起跳，私立一大堆，第一年拿肝來換經常50-60K或60K以上」、「找工作選產業，要錢多的話就是科技業，還是有很多需要文組的工作」。

其中有人分享起薪高的兩大行業，金融業及航運業「商學院不用擔心吧，有專業的話往金融業要37K不難」、「航運業也能試試看，非本科也行，新人起薪46K，重點在於英文能力，還有好好準備面試」。