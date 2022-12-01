結合義大利李奧納多電子（Leonardo Electronic）設計的HITFACT® MkII砲塔，原先是計畫讓它成為第1款正式取代主力戰車的輪型戰甲車。（YouTube）

2022年11月25日資材部（DMat）宣佈了中型輪式騎兵裝甲車專案的最終選擇結果，由義大利威凱奧托美拉集團（Consorzio Iveco Oto Melara）的「半人馬2式」（Centauro II）輪型戰甲車勝出，預計將於12月5日簽訂合約

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）29日報導，巴西陸軍後勤司令部（COLOG）的公告還指出，這次中型輪式騎兵裝甲車專案（Viatura Blindada de Combate de Cavalria - Média Sobra Rodas, VBC Cav - MSR 8×8）第2名為美國通用動力陸地系統公司（GDLS）的LAV 700AG，而中國北方工業（Norinco）的ST1-BR則是排名第3。

O @exercitooficial 🇧🇷 anunciou hoje (7/10) o short-list do projeto da VBC Cav 8x8 MSR. Permanecem na disputa o CIO Centauro II 🇮🇹, o @GD_LandSystems LAV-700 🇨🇦 e o Norinco ST-1 BR 🇨🇳 sendo que o anúncio do vencedor está previsto para 25/11 pic.twitter.com/IaOaaX7Pg1 — Glício Fonseca 🚁✈️🇧🇷🌎 (@gliciofonseca) October 7, 2022

義大利威凱奧托美拉集團受邀請在2022年12月5日簽署該方案的初始合約。合同簽署最初計劃在11月下旬進行，但稍微延後了一些。

以上3名候選車於10月初入圍，並依據巴西陸軍後勤司令部7月20日發佈的中型輪式騎兵裝甲車專案項目的徵求計畫書（RfP），讓廠商提交各自的最佳和最終報價（BAFO）。根據RfP，最終選擇是基於4個主要的評估內容，包括技術、商業性、最初後勤支援和依賴性抵銷，分別佔其最終排名的52.54%、11.04%、30.09%和6.34%。

半人馬2式，搭載了低後座力的奧托美拉45倍徑120公釐（120mm/L45）主力戰車級滑膛砲，結合義大利李奧納多電子（Leonardo Electronic）設計的HITFACT® MkII砲塔，車身搭載複合裝甲可擋40mm武器的正面射擊，原先這個版本是計畫要用來取代義大利的豹1A5舊式戰車，成為第1款正式取代主力戰車的輪型戰甲車，具有第3代主戰坦克的打擊能力，火力十分強大。

巴西陸軍的總體需求是221輛型輪式騎兵裝甲車，但根據同一份RfP，目前卻為分階段（年）來採購98輛車，以及一個最初後勤支援套組和一套模擬系統。

關於巴西半人馬的配置、交付和時間的更多細節將在合約授予後才會明朗，但關於交付時間的訊息本來就已經載明在RfP上：

Announced this morning, the Brazilian Army has chosen the Centauro II from Italy's CIO as its newest wheeled combat vehicle, beating out the LAV-700 made by General Dynamics Land Systems-Canada



The Saudi Royal Guard remains the sole recipient of the GDLS-C LAV 700 platform pic.twitter.com/jipb9S1MXY — Kelsey Gallagher (@KelGallagh) November 25, 2022

最初的2輛原型車將在合約開始後2個月內交付，也就是預計在明年2月左右，第2批7輛用於戰鬥理論驗證的車輛將會在2024年交付，而第3批7輛將在2025年交付。

在此之後，還將分成12批進行交付，從2026年到2037年，每年1批。不過，2027年和2028年分別都只能交付6輛車，除此之外其它批次都將由7輛車組成。每批次的車輛還需要包含最初5年的後勤支援。

這項計畫，不只能將看到巴西軍工業僅有到參與定制和設備供應，而且還參與了模擬、培訓和後勤支援部分，同時滿足抵消依賴性。根據RfP內容，車輛全散裝料（CKD）必須要可以在巴西進行進行組裝，威凱防務車輛公司（Iveco Defense Vehicle）已經在巴西設立了巴西陸軍「瓜拉尼」VBTP-MR輪甲車的生產設施。因此我們可以期待在2022年12月5日合約簽訂後，預計將出現關於這些設施能夠擴充生產半人馬料件的訊息。