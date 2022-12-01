「Untagged」One-Forty移工故事展在中壢桃園設計庫展出，今起展覽至12月14日止。（蔡明亘攝）

桃市府青年局期盼以設計力量發揮社會影響力。（蔡明亘攝）

桃園市為移工大城，桃市府青年局桃園設計庫第4季常設展以「社會設計」為主題，攜手長期關注移工議題的One-Forty團隊策畫「Untagged」移工故事展，藉去標籤化理念，透過移工故事，傳達社會議題引發觀展者反思。今起展覽至12月14日，開放民眾免費入場，看見移工生活韌性，盼以設計力量發揮社會影響力。

青年局表示，桃園設計庫與桃園市新住民培力中心都位於中壢新明市場內，常有新住民前來上課或交流，其中部分新住民是以移工身分留下成為新住民，這次與One-Forty合作策畫移工故事展，結合在地特色與故事，以平易近人方式展出，讓大眾瞭解如何透過設計力量發揮社會影響力。

青年局說明，Untagged意指「未標記」，現代社會中充斥各種標籤，有友善或惡意，這次以去標籤化的核心理念，透過特定族群的組織和故事，傳達社會議題引發觀展者思考。

據勞動部統計，截至今年10月底，全台移工數約有71.7萬人，桃園就占12.5萬人，為全台最多移工的城市。

青年局綜合規畫科長拉娃．布興表示，桃園為多元族群城市，移工與新住民呈現各國生活樣態，也是桃園現今城市面貌。One-Forty屬於倡議型團隊，過去就與青年局合作過，這次移工故事展主要講述3名移工的生活，期盼透過不同文化面貌，看見移工對生命的熱誠和對生活的韌性。

One-Forty為長期關注東南亞移工教育的非營利組織，2015年起致力於培力東南亞移工，讓移工學習實用知識技能，除適應異鄉生活，回國後更有能力經濟獨立，創造更好生活。另也定期規畫文化交流活動，讓台灣人與東南亞移工看見彼此的故事與價值，盼讓台灣成為更多元友善包容的社會。