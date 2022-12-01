高雄一名女子去年在捷運附近租借Youbike時，發現右腳踝碰到不明物體，回頭一看就發現一名男子拿著手機偷拍她裙底，當場報警處理。案經上訴，高雄高分院審結，撤銷原判，依無故竊錄他人身體隱私罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，鄭姓男子去年9月22日晚間於高雄一處捷運站出口外租借腳踏車，湊巧遇見一名穿著長裙的女子也正在借腳踏車，便拿出手機，站在女子的後方由小腿處向上拍攝女子裙底，因手機不慎碰到女子腳踝遭抓包，鄭男主動將手機格式化後才離去，黃女事後報警處理。

一審高雄地院認為無證據證明鄭男有偷拍，判無罪。案經上訴，高雄高分院重新審理時，法官發現鄭男曾認罪，並稱一時好奇才持手機偷拍女子的裙底，但沒有拍到照片，經法官勘驗女子的證詞，女子稱她騎腳踏車前先整理包包，然後感覺到腳踝處碰到物體，轉頭即發現男子用手機偷拍裙底，確定男子有拍到照片等語。

法官指出，鄭男聽見女子吆喝刪除照片時，便隨即開始操作手機，倘若鄭男沒拍到照片，應該會第一時間就反駁，也不會向女子表示「我刪掉了」等語，且一般人手機中存有大量聯絡人資料與App等訊息，理應不會輕易格式化，但鄭男主動表示能格式化手機，顯然是偷拍成功作賊心虛的舉動，故撤銷原判決，改依無故竊錄他人身體隱私罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。