新北市消防局於今年3月17日正式啟用火災鑑識中心。（新北市消防局提供）

新北市消防局於今年3月17日正式啟用火災鑑識中心，打造全國唯一導入智能管理、可遠端監測儀器及環境狀態的火災鑑定實驗室，今年持續參加美國Collaborative Testing Services Inc.機構所辦理的能力試驗，8月收到自美國所寄來的樣品，依所訂標準流程進行鑑驗，並於期限內回報測試結果，11月16日公布測試結果，新北火災鑑定實驗室連續11年符合試驗結果、通過盲樣測試，履獲國際肯定。

新北火災鑑識中心再獲國際肯定。（新北市消防局提供）

能力試驗 （Proficiency Testing） 主要功能為評估實驗室測試能力，進而驗證實驗室測試水準的一種方式。而參與能力試驗，是希望透過公正第三方機構量化人員技術及測試品質，依據能力試驗結果，強化實驗室內部品質保證及管制，亦經由判別實驗室偏差原因，精進實驗室技術能力，有效增加證物鑑驗品質。

今年度截至10月止火災鑑定實驗室相關證物鑑析結果經移送警察局，成功破獲轄內34件縱火案件，並移送28名犯嫌法辦；未來消防局將不斷地追求進步，持續強化鑑驗技術，秉持專業、公正、科學驗證的信念，邁向火災鑑識高峰，更善盡工作角色，全力保護市民的生命財產安全。