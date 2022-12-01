瑞典時尚零售商H&M周三宣布裁員1500人，以回應生活成本危機所帶來的影響。該公司估計每年可因此節省約20億瑞典克朗(約1.9億美元)。

較高的通膨，以及俄烏戰爭帶來的成本高漲，都給該公司帶來節省現金的壓力。裁員對象主要為「後台人員」。

1500人的裁員約佔該公司總人力15.5萬人的1%。而H&M曾在九月提出計畫，每年要節省1.9億美元。

H&M的投資者關係主管Nils Vinge對路透社表示：「我們正處於一個重大轉變過程中，整個零售業正面臨很多挑戰」。他指出，新冠疫情、烏克蘭戰爭，以及不斷上升的投入、貨運和能源成本，正對服飾產業造成了不利影響。

Vinge也表示，大部分的裁員與行政和管理成本有關，裁員將在瑞典進行。

Hargreaves Lansdown的資深分析師Susannah Streeter說，在能源價格波動的情形下，讓零售商店的難以承受照明和暖氣的成本。

H&M在九月公佈的季度銷售，遠低於預期，主因是消費者勒緊褲帶，並突顯該公司難以與規模更大的競爭對手Zara相競爭。

相反地，Zara母公司Inditex此前公布7~9月銷售成長較多，並宣布要調高售價，以抵禦成本上漲影響。