九合一選舉民進黨慘敗，民進黨立委高嘉瑜點名敗選戰犯是綠營網軍側翼，炮口對內引來非議，同黨北市議員李建昌嗆「高嘉瑜應該離開民進黨」。李建昌今天狠酸，高嘉瑜離開讓她傷心的民進黨，會更為海闊天空。而立委蔡易餘則稱如果高嘉瑜被推下船，會丟繩子給高嘉瑜。李也反譏，只有他送上繩索的話，不知道能不能救的起高嘉瑜，諷稱可以去看看高在立院人緣怎麼樣。

李建昌今天下午在議會接受媒體聯訪，對於黨中央應開除高嘉瑜黨籍還是高自己離開？李建昌指出，「也不建議要開除黨籍或怎樣啦」，但是她如果這種行徑，一直沒有辦法跟團隊一起作戰的話，建議她思考一下，也許她離開讓她痛苦的民進黨，她會更為海闊天空。

至於去哪裡比較海闊天空？李建昌回稱，「無黨啊！無黨不是最海闊天空嗎？」如果高嘉瑜認為她能夠繼續得到港湖地區大多數選民的支持的話，她留不留在民進黨都無所謂。

李表示，再重申一次，民進黨這個旗幟，是一種理念跟一種價值，也代表很多前輩奮鬥出來，成立一個黨的一個象徵，「如果你不需要這隻旗子的話，你可以捨棄它，你離去它，你自己可以海闊天空。」

而台北市前副市長黃珊珊2024年出來參選，高嘉瑜選得上？李建昌認為，這是看港湖選民的評估，而且還有第三者，國民黨應該還會提名人，下一屆港湖立委選戰上面，應該是三個黨都會派出一個人馬來競逐才對，反而這個時候，他要再提醒一下高嘉瑜，「你更需要民進黨的同志給你的溫暖。」

而與高嘉瑜友好的立委蔡易餘今緩頰說，高嘉瑜應該不會下船，就算有人要把高推下去，相信很多人會用繩子把她拉上來，如果高嘉瑜被推下船，會丟繩子給高嘉瑜。

李建昌則反酸，可以去問問看高嘉瑜在民進黨立法院黨團的人緣怎麼樣，蔡易餘是她的好朋友，少之又少之一。「我很緊張，如果單獨只有他送上繩索的話，我不知道能不能撈得起她、救的起她」，可以去看看她在立法院的人緣怎麼樣。

至於會去燒繩子嗎？李建昌說，「我不會去看，我還是會保持我的立場」，希望高言論，要回到黨的機制裡面來做討論，然後不要有幸災樂禍的心境。