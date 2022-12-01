台中最火紅的馬卡龍公園日前疑因停車位不足，遊客在臨近工廠門前停車引爆工廠70歲負責人林男不滿，持棒棍向41歲楊姓駕駛咆哮，楊男不但報警，也在社群網站PO文揭露工廠惡行，警方受理楊男報案，目前已依妨害自由、恐嚇案通知林翁到場說明。
該事件發生在11月28日下午，楊男前往太平區馬卡龍公園遊玩，欲將自小客車停放市民大道與東英17街口，因該處無停車格亦無紅、黃線等標線。
但楊男停車的位置剛好就在鐵皮工廠門口，林男發現後立即持棍棒大聲向楊男咆哮，表示，楊男車輛停於其工廠門前影響工廠貨車出入，阻其停車，事後楊男向警方報案。
台中市太平警分局新平派出所所長徐文森指出，本案已依妨害自由、恐嚇受理在案，並通知當事人到案說明。
據悉70歲的林男表示，因假日期間工廠出入口常車輛擋住，造成出入困難，有時屢屢找不到人來移車，才會一時控制不了情緒所致。
徐文森也呼籲，遇有任何糾紛均應尋求理性解決，不得以暴力相向，警方對於任何形式暴力均將嚴予追究。
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