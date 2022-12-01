總統蔡英文今日出席「第六屆台灣醫療科技展開幕式」，她表示，台灣目標明確，面對全球後疫情復甦及供應鏈快速重組，就是要加速醫療產業的跨領域整合，持續擴大台灣健康產業的優勢。

蔡英文指出，在新世代健康產業的發展上，這個展覽是政府和民間合作的重要平台，也向國內外展現台灣在醫療、生技，以及數位科技等跨領域的合作成果。

她表示，過去幾年來，全球受到疫情的衝擊，但政府協助產業發展及全球布局的腳步沒有停下來。為了強化生醫產業的競爭力，去年政府提出了「台灣精準健康戰略產業發展方案」。我們透過跨部會、跨領域的合作，來開發個人化的精準健康服務，讓民眾從預防、診斷到治療，能夠有完善的照護，打造屬於台灣的精準健康品牌。

蔡英文強調，近年台美也簽署科技協議，其中一項就是在生醫科技領域加強合作，並且結合資通訊技術來推動精準醫療。此外，台灣和新南向國家，在醫療公衛領域也有很密切的交流。最近，衛福部已經預告將鬆綁規定，讓台灣的醫院能夠有更多空間、更便捷地在東南亞地區設立海外醫院，持續擴展台灣醫療的影響力。

她也宣示，現在面對全球疫後復甦，以及供應鏈快速重組，台灣目標很明確，就是要加速醫療產業的跨領域整合，持續擴大台灣健康產業的優勢，要達到這個目標很不容易。台灣需要產官學界大家一起來努力，讓台灣的生醫產業能夠為人民創造更多福祉、為市場帶來更多商機，也持續在國際上大放異彩。