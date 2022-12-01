金門大橋風光於10月底通車，自此串聯起大小金門，搭接兩島之間的交通，讓民眾生活更加便捷。為迎接2023年的到來，今年的金門跨年晚會將首次移師到烈嶼舉辦，民眾也將體驗第一次的「跨橋跨年」，主辦單位也精心安排活動內容，超過8組金強獨家卡司陣容及在地表演團隊將輪番上陣演出，一路嗨到2023。

2023「躍動烈嶼．跨橋跨年」跨年晚會由金門縣政府指導，金門縣文化局主辦，預訂在12月31日(六)晚間七點，於金門大橋烈嶼端土地重劃區段舉行；活動規劃從當日下午四點就展開市集擺攤，邀請大家及早進場同樂，主辦單位今年特別準備50份抽獎品，包括電動車、電視機、頸部按摩枕、烘碗機、電烤箱及平板電腦等等豐富大獎，要讓民眾滿載而歸。

金門縣文化局表示，今年跨年活動精心安排民眾回味永恆金曲，請來高山峰與何嘉文擔任晚會主持人，歌手卡司由熱情的職籃啦啦隊開場，暖男歌手-榮忠豪、金鐘小提琴手康妮媚、陳思函、郭家瑋、林曉培、鄭進一、美聲天后周蕙壓軸，首首金曲，精彩演出，期盼帶給民眾一次難忘的跨年活動。

文化局強調，活動在跨年倒數時刻將展現首次通車後的金門大橋煙火秀，配合橋面燈光的變幻，營造瞬間即是永恆的聲光效果，邀請金門鄉親及台灣各地的朋友，來金門逗熱鬧。

金門縣文化局熱情邀請大家到金門大橋，一起嗨翻2023金門跨年晚會，相關活動訊息可上金門縣文化局官網及藝起金門臉書查詢。