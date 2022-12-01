台南2009年發生6人聯手在路上搶走7736萬的天價強盜案，共犯之一王志成入監12年申請假釋成功，今出獄時，台南當地近百名道上兄弟前往熱烈迎接。（民眾提供/程炳章翻攝）

台南2009年發生6人聯手在路上搶走7736萬的天價強盜案，共犯之一王志成入監12年申請假釋成功，今出獄時，台南當地近百名道上兄弟前往熱烈迎接。（民眾提供/程炳章翻攝）

台南2009年發生6人聯手在路上搶走7736萬的天價強盜案，堪稱史上最高金額，共犯之一的王志成當時開槍打傷被害人遭判14年，如今入監12年申請假釋成功，今（1）在台東監獄出獄時，台南當地近百名道上兄弟身穿黑衣前往熱烈迎接，只見王在眾人簇擁下一臉開心地搭車離開。

2009年9月間，女子蔡婕涵得知從事黃金地下買賣的哥哥常有大筆資金進出，竟「內神通外鬼」將訊息透露給方東隆、黃江正、蘇建銘、蔣春益、王志成等5人，共謀打劫哥哥的財物。黃嫌等人先在蔡男座車偷裝GPS監控，同年11月23日發現對方出現在銀行附近並提領大筆現金後，決定動手搶劫。

蔡男開車返回台南市西門路寶信鐘錶行附近，尾隨在後的黃江正等3人立即下車，並分持電擊棒、手槍與烏茲衝鋒槍，開槍打傷協助蔡男搬運現金的鐘錶行林女腿部，搶走裝滿現金的行李箱及帆布袋逃離現場。蔡婕涵、方東隆、蘇建銘、蔣春益、王志成等5人案發後陸續落網，遭判11年至14年徒刑定讞。

警方在去年逮到藏匿21年的最後一名逃犯黃江正；當年開槍傷人的王志成遭判刑14年6個月，在服刑12年後成供假釋出獄，台南的大批道上兄弟特別到台東武陵外役監接王出獄，王一辦妥手續步出監獄，大批黑衣人即拍手熱烈歡迎，王則一臉欣喜地搭上車離開。