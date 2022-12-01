九合一選舉落幕，民進黨北台灣可說是大敗收場，行政院長蘇貞昌1日主持例行院會時提到，行政院會積極協助地方政府推展諸多福國利民的政策。他表示，選舉雖然不是民主政治的全部，但意義非常重要，而選舉結果也展現人民意志，「每一張選票都是一個期待，今天的選舉結果，作為執政政府，一定要嚴肅面對，深刻檢討。」

蘇貞昌在院會指出，2022年九合一選舉落幕，感謝所有的參與同胞，讓台灣的民主愈來愈成熟。他同時也向所有當選者表達恭賀跟祝福，希望新任跟連任的公職人員可以履行對選民承諾，帶領團隊在任期中施展抱負，為民眾開創更好生活。

蘇貞昌說，行政院會積極協助各地方政府推動各項政策，與地方政府合作，推展諸多福國利民的政策。政府的工作沒有假期，一刻都不能休息，持續不斷努力、前行，因應國內外的險峻形勢和許多人民的期待。

蘇貞昌向相關部會、行政團隊同仁喊話，稱民主政治一定有選舉，選舉雖然不是民主政治的全部，但選舉非常重要，選舉的結果展現人民意志，每一張選票都是一個期待，今天的選舉結果，民進黨作為執政政府，一定要嚴肅面對、深刻檢討。

蘇貞昌說，雖然過去團結努力有做出成績，已經展現不少執政成果，但人民的期待更高、人民的要求更多，執行過程中還有各方面要檢討、修正及盤點之處，要看看如何做到更好，請所有的部會首長必要虛心、誠懇面對人民要求，勇敢負責檢討所負責的工作，「唯有這樣，民主的制度、民主選舉結果才可以落實」。