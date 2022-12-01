再過1個多月將迎來兔年，家家戶戶都會在年終大掃除，將家中老舊、不堪使用的物品清除，為的就是除去穢氣，塔羅牌老師艾菲爾分享4種家中應清除的物品，以及5項大掃除禁忌，應清除的物品包括舊銅錢丶老舊傢具丶飾品丶破碗丶破杯丶破盆等，掃除禁忌則有床不能亂動丶大門不能隨意重新粉刷，以免在新的一年中造成衰運。

【家中應清除的物品】

1.舊銅錢丶老舊傢具丶飾品。

古代占卜用的龜殼和銅錢可以用來作為靈媒的工具，尤其是年代久遠流傳下來的銅錢，而古老的家俱丶飾品丶衣物也有類似的顧忌，來路不明的老東西，很可能帶有雜亂的氣場，不建議放在家中，倘若能肯定那是自己家族流傳下來的物品，就不會有太大問題，或許還能帶來保護的作用。

2.破碗丶破杯丶破盆。

若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議在年前一併換新，新年新氣象，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷風險，也會影響財運而破財。

3.不透光的厚重窗簾。

暗淡的室內光線易使人疲勞丶提不起勁，也難以聚財，陽光就是能量丶就是財氣，所以還是盡量讓陽光照到屋內，厚重的窗簾會把財氣擋在門外，把晦氣藏在屋中。

4.長刺或枯黃的植物。

家裡要擺些綠色植物，會比較有生氣，也可以順便吸附甲烷等有機溶劑，但必須注意植物的健康度，與擺放的種類與位置，枯黃的植物在家中，會有衰敗現象，另外，很多人喜歡擺放有刺的仙人掌，在風水理論中，種點綠色植物確實沒有錯，但擺放有刺的植物或仙人掌，就必須是有目的性丶針對性的去除某些不好的運勢才使用。

【大掃除的重要禁忌】

1.打掃不仔細丶舊春聯續用。

家中的角落位置，在風水觀點易藏污納垢，不利主人的運勢，以現今的觀點來看，藏污納垢本來就容易引發皮膚丶過敏等問題；另外，也有些人為了省事，舊春聯沒有污損就繼續使用，其實這是不行的，過去一年使用過的春聯丶紅紙必須要換新丟棄，且越早越好，拖得越久，會影響生活要事的進度，造成難以進展或功敗垂成，建議要在除夕中午前換掉舊春聯。

2.冰箱米缸為空不吉。

過年前大家都會習慣把冰箱清空做整理，但其實冰箱就是儲藏室，通常只有人氣少或家運不旺的狀況，冰箱才會空空如也，而米缸也是相同的道理，所以適度的整理與補滿米缸與冰箱，象徵家中來年衣食無虞，錢財滿滿。

3.床不能亂動。

床平時就不該隨意調整位置，搬家的安床時機相當重要，若擺放不好丶隨意移動甚至是搖晃，除了影響睡眠，也會讓諸事進展不順，影響主人健康與家庭和睦，尤其是家中有孕婦，更不能移動睡床，床有床母，胎有胎神，任意移動床等大型家俱，驚擾床母丶胎神，導致不安，易動胎氣，所以不可以為了打掃方便，在年節大掃除隨意移動床位。

4.迎春花卉有講究。

桃花丶梅花，可擺放在大門旁表示報春丶迎春，也是喜氣象徵，而茶花丶君子蘭可擺放在房間，使家庭和睦相處，富貴竹丶發財樹等則可擺放到客廳象徵富貴，來年財源滾滾，但家中植栽太多會消減陽氣，尤其更不可讓藤蔓布滿屋牆，這些是衰敗之象。

5.大門不亂動，五黃丶病符方宜靜丶不宜紅。

有些人喜歡趁著大掃除時將大門重新用油漆丶上色，但其實這些是不能亂來的，尤其要觀察大門方位，2023年位於正東方丶西北方都不可更動。

【方位和禁忌提醒】

2023年病符方位在正東方，而五黃災星在西北方，五黃丶病符的方位最忌紅色，要減少家中這兩個方位的紅色擺飾，而此方位也宜靜不宜動，不可大興土木丶養魚或種植物，大門丶臥室的門若開在這兩個方位，宜採用灰色丶白色的地墊或懸掛白色丶黑色水晶掛件作為化解。

2023的太歲方在正東方，如果居家的大門在正東方，代表居家風水在2023年會非常旺，如果居家的正東方在廁所，則是吉神入凶方，吉神不吉，反凶，是不利的狀況，容易造成家人的健康不佳。

如果居家的正東方在廚房，則犯了常動犯凶的禁忌，因為太歲方可坐不可向，化解居家風水犯太歲的問題，可在太歲方掛上太歲符，提醒自己，不要犯居家風水忌諱。