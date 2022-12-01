行政院公共工程委員會第22屆金質獎公布，台中市「牛埔橋改建工程」及「太平區市民大道第二期道路開闢工程」分別獲得優等獎及佳作，建設局長陳大田感謝中央肯定整體及施工團隊的努力，也感謝市民體諒配合工程建設期間帶來的不便，盼齊心讓台中的公共工程被看見。

大型公共工程金質獎的評選，盼評選高品質、高效率及安全至上的公共工程。陳大田指出，透過友善協商方式，市府讓「太平區市民大道第二期道路開闢工程」99名土地所有權人同意採協議價購並自行拆除，順利推動工程，今年9月完工通車，紓解該地區交通車潮，且提升沿線交通服務水準。

陳大田說，為改善台中市中清路二段與黎明路易積水情形，建設局推動「牛埔橋改建工程」，局部拓寬河道，且施工期間過新科技、新方法努力提升整體品質控管及施工安全，大幅提高工程效率，今年9月通車，此工程不但獲金質獎優等，日前更獲勞動部金安獎，為台中爭光。