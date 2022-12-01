美國眾議院周三表決通過一項旨在阻止鐵路罷工的法案，並額外加碼強制要求鐵路公司給予員工帶薪病假。在聯準會接連大幅升息之後，美國物價通膨好不容易才開始降溫，一旦鐵路工人展開罷工行動，勢必造成物流受阻、通膨反彈的嚴重後果。

周三美國眾議以290票對上137票表決通過一項法案，將實施今年9月臨時達成的合約協議，其涵蓋範圍將包括隸屬十幾個工會的11.5萬名鐵道工人。這項協議包括同意給鐵路工人加薪24%，但在工人要求帶薪病假方面則陷入僵局。

此前美國總統拜登已經警告，鐵路最快恐將在12月9日停駛，屆時始會帶來災難性的影響。

眾議院另以221票對207票表決通過給予鐵路員工7天帶薪病假的法案，但這項法案能否在參議院過關目前情勢不明。

以重量計，鐵路罷工可能導致美國近3成貨運遭到凍結，使本就高漲的通膨如同火上添油，美國經濟每天的損失金額恐將高達20億美元。

眾議院在完成表決後已送交參院表決，拜登呼籲參議院「緊急」採取行動，以避免物流運輸的災難發生。拜登在聲明中表示，在還不能確定本周能否通過最終表決以避免運輸停擺的情況下，最快在本周末，鐵路將開始停止運輸一些關鍵性的原材料，例如用來清潔我們飲用水的化學品。

當被問及拜登是否支持眾院另外加碼給予鐵路工人帶薪病假時，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登總統支持所有美國人都享有帶薪病假，但他不支持任何會讓該防止罷工法案延後送抵他辦公桌的措施或修正案。