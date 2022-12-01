突然胸悶、胸痛，胸口如大石頭壓住，許多人會擔心是不是心肌梗塞；但這樣的症狀卻常發生在休息或睡覺，而不是走路或運動時，小心可能是「心血管痙攣」。醫師提醒，雖然心血管痙攣多半是良性，嚴重還是可能引發心肌梗塞，而且發生年紀相對年輕，時間久了，也可能發展成真正的心血管阻塞。

27歲游小姐患有甲狀腺機能亢進，時常在睡覺時感到胸悶、心悸、甚至半夜被痛醒、夜不成眠，但白天活動都很正常。就醫檢查才發現是心血管痙攣，服藥後，夜間不適的症狀緩解了，終於能夠一夜好眠。

秋冬天涼、早晚溫差大，是心血管疾病好發季節，尤其心肌梗塞讓人聞之喪膽。心肌梗塞其實是心肌缺氧所引起，往往發生在運動或活動時因血管狹窄、阻塞，血液供給不及而造成供給缺氧。但還有一種情況是，患者沒有在運動，心血管卻突然痙攣、收縮、狹窄，導致心肌缺氧，嚴重也可能引發心肌梗塞。

●心血管痙攣持續 可能引發心肌梗塞

台北醫學大學教授暨雙和醫院心臟內科醫師洪明佑說明，心血管痙攣（俗稱心血管抽筋），是指心血管平滑肌不正常收縮使血管全部或部分狹窄，導致突發性心肌缺氧，若沒有事前預防或及時投藥，嚴重會引發心絞痛或心肌梗塞，甚至昏厥、心衰竭及猝死。

成功大學附設醫院心臟血管科主任趙庭興教授進一步說明，傳統的心臟冠狀動脈疾病大多是動脈硬化或血栓而造成血管狹窄、阻塞，引起心肌缺氧及後續一連串症狀。

心血管痙攣，尤其是冠狀動脈痙攣，則是血管的平滑肌異常收縮，導致血管突然變狹窄，血流受影響而出現症狀，但平滑肌放鬆、痙攣改善，血流暢通了，症狀就會得到緩解。所以，一個是靜態的固定病灶（動脈硬化或血栓），一個是動態病灶（心血管痙攣）。

●區分心血管痙攣 留意3現象

有一些方法可以簡單區辨心血管痙攣和一般冠狀動脈狹窄阻塞，包括發生的時間點、心跳血壓及心律不整的形式：

1. 通常發生在夜晚、清晨休息：心血管痙攣好發時間點為休息時，尤其是夜間或清晨睡眠期間，這是與其他心血管疾病最明顯的差異之一。趙庭興解釋，血管內皮功能不佳時，容易受副交感神經刺激而不當收縮，通常人們在休息或夜晚清晨時副交感神經作用比較強烈，因此這時候也較易發生心血管痙攣。

2. 心跳偏慢、血壓偏低：洪明佑指出，不同於心血管阻塞造成的血壓升高與心跳加快，心血管痙攣發作時，患者的血壓通常偏低且心跳偏慢。原因是心血管痙攣常發生在夜間、清晨，此時身體的自律神經系統以副交感神經作用為主，副交感神經興奮時，心跳也會變得比較慢、血壓偏低。

3. 較常引起心跳偏慢的心律不整：由於心肌缺氧，一般心血管阻塞和心血管痙攣發作時都有可能伴隨出現心律不整，心血管痙攣又以慢的心律不整較常見，和它的發生時間在夜間、副交感神經作用較強有關；但嚴重的心血管痙攣若引發心肌梗塞，還是有可能出現心跳較快的心律不整，甚至有猝死的風險。

●程度輕微靠藥物緩解 嚴重仍需手術治療

如果懷疑病人是心血管痙攣，可以做心電圖檢查，觀察心律變化；但因為心血管痙攣發作時間難以捉摸，若要更精確診斷，則要進行心導管心血管痙攣誘發檢查，以心導管直接投藥於冠狀動脈讓血管收縮，再給予藥物觀察血管是否又放鬆，就能判定是不是冠狀動脈痙攣。

洪明佑表示，目前心血管痙攣的治療主要為藥物控制，常以口服鈣離子拮抗劑或口含硝化甘油做及時治療，透過抑制心血管平滑肌的收縮，達到緩解心血管痙攣的作用。

雖然很少數會需要開刀治療，但趙庭興說，如果是頑固性的痙攣，不只一次引發心肌梗塞、需要急救，就可以考慮進行冠狀動脈繞道手術，讓血液流經其他血管，避開主幹，以防痙孿如不定時炸彈、可能要命的風險。

文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章