華航東南亞版圖再添新航線，台北-宿霧於今（1）日正式首航，宿霧為華航在菲律賓佈局的第二個定期航點，加上穩健經營多年的台北-馬尼拉、高雄-馬尼拉航線，每週共計提供21班次，連結台灣至菲律賓首都城市及渡假區，旅客往返將有更多直航選擇，旅程規劃更便利。

首航宿霧班機旅客皆獲得華航限定首航禮，包含時尚環保的貝殼棉網包及2023年最新華航桌曆；抵達宿霧後，當地地勤人員也精心為旅客送上迎賓項鍊及芒果乾，宿霧國際機場為歡迎華航班機飛抵，也安排灑水儀式紀念本次的首航。

華航深耕東南亞商務及旅遊市場，今以宿霧為疫後首發新航點，隨客運市場需求回溫，除了滿足台灣民眾赴菲律賓渡假休閒需求之外，華航也搶攻轉機客源，看好宿霧深受歐美旅客喜愛，搭配每週近30班北美航班，預期創造北美來台轉機前往宿霧的商機，更能強化台灣轉運樞紐的地位。

華航以最新A321neo客機飛航台北-宿霧航線，讓旅客享受最便捷舒適的航班服務，航機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計提供180個座位，出發航班CI705每週一、二、四、六上午 7：40 自桃園機場起飛，抵達宿霧為當地時間上午 10：35 ，單趟僅約 3 小時的飛行時間就能直達被譽為世界最美的潛水海域；返程航班CI706於當地上午11：35宿霧起飛，並於下午 14：30 返抵桃園國際機場。

宿霧為菲律賓第二大城，有「南方皇后市」之稱，擁有豐富的歷史人文及自然景觀。華航除開闢宿霧航點，明年 1 月 2 日將新增越南峴港，1月 20 日泰國清邁也將接力開航，分別提供每週 4 班直飛服務，同時積極增加東南亞航線班次密集度。

華航也強化中南部出發的航線服務，台中-胡志明市復飛每周四班，高雄-馬尼拉航線增為每週 3 班，明年1月起也將復飛高雄-曼谷航線，農曆春節旺季時東南亞地區總計18條客運航線營運，每週提供約130航班往返東南亞航點，提供台灣旅客出國旅遊的多元選項。