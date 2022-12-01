結合流行文化、音樂表演、藝術設計的「鶯歌藝術季」，邁入第3年，今年以「來唱鶯歌」為主題，自17日至25日熱鬧登場，首次在陶博館大廳辦理演唱會，8組超人氣歌手連續二個週末嗨唱鶯歌城！全新推出「匯聚之門」光影牆，以鶯歌發展歷史為軸線，運用燈光、影像、音樂和圖像匯聚藝術意象，帶給觀眾華麗的視覺饗宴！

文化局長龔雅雯表示，在三鶯文創整合計畫的推動下，鶯歌豐富的歷史人文，並持續匯聚多元藝術，形塑鶯歌為新北美學重鎮。新北市美術館即將於鶯歌落成，未來攜手陶瓷博物館為三鶯美學廊帶的藝術雙核心。

第3年度推出的「鶯歌藝術季」，結合流行音樂表演、光影藝術、漫遊三鶯藝文景點、實境遊戲、工藝美食市集等，活動即將陸續開跑，揭示三鶯文創整合計畫之里程碑及鶯歌未來雙館藝術核心的願景，邀請市民朋友前來共襄盛舉充滿活力的鶯式慶典！

陶博館館長張啟文表示，今年「鶯歌藝術季—來唱鶯歌」主題，展開包括︰匯「聚」之門、來「唱」鶯歌、聆「聽」漫遊、微笑音「樂」市集等四大系列活動，內容豐富多元且不限年齡層可闔家共遊共賞，歡迎民眾在歲末時節前來參加，共譜動人的樂章，見證鶯歌是一首匯聚多元的美好歌曲。

「來唱鶯歌」首次在陶博館大廳舉辦演唱會，12月17日由復古造型偶像樂團「旺福」、潮流新聲鄭宜農、金曲客家樂團「吉那罐子」、新生代獨立樂團「溫蒂漫步」，融合知性、文青、復古，接力打造復古搖滾演唱會，讓市民朋友大飽耳福，一起嗨翻鶯歌城。

12月24日邀請擅長爵士音樂的組合「Swing Taiwan」開場，再由第32屆金曲獎最佳演唱的「尋人啟事」、女子人聲樂團「仕女聲」、都會潮流唱作女聲Haezee黃瑋昕，詮釋極致美聲風格，營造輕鬆愉悅的溫馨音樂會。

「匯聚之門」是由策展團隊台北世大運開閉幕式燈光設計車克謙老師、台北聽障奧運會開閉幕式影像設計徐逸君老師、法國巴黎師範音樂院作曲家馮雁敏老師共同創作的光影牆。燦爛光芒加上沈浸式的音樂元素，將陶博館外牆變成絢爛的光影牆，帶領民眾走入夢幻光影世界，用視覺、聽覺來感受鶯歌的美！

生動的光影內容，以敘事方式述說鶯歌豐厚的文化脈絡，從200年前製陶，發展至今匯聚多元藝術創作，再到期待未來新北市美術館誕生，一一呈現在市民朋友的眼前，迎來璀璨未來的喜悅。更多的活動資訊可上「鶯歌藝術季」官方網站https://www.yinggeartsfestival.com或陶博館粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。